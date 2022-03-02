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الرافدين والرشيد يباشران بتوزيع رواتب المتقاعدين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-02T16:38:27+0000
الرافدين والرشيد يباشران بتوزيع رواتب المتقاعدين

شفق نيوز/ باشر مصرفا "الرافدين والرشيد" الحكوميان، مساء الاربعاء، بتوزيع رواتب المتقاعدين للشهر الحالي عبر المنافذ الالكترونية في عموم العراق.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن مصرف الرافدين باشر بتوزيع رواتب المتقاعدين العسكري والمدني لشهر اذار عن طريق ادوات الدفع الالكتروني، مشيرا الى انه بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه.

كما أشار المصدر، إلى أن مصرف الرشيد بدأ بعملية صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اذار الجاري عبر  المنافذ الالكترونية.

وفي وقت سابق اليوم، اعلنت وزارة المالية ، اطلاق دفعات تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري.

وأكدت الوزارة على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين وهيئة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الإلكتروني

ودعت الوزارة كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم

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