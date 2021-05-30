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الرافدين: ٢٥ مليونا قروض تمنح لاصحاب المحال والورش والمهن الاخرى

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-30T07:39:52+0000
الرافدين: ٢٥ مليونا قروض تمنح لاصحاب المحال والورش والمهن الاخرى

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين يوم الأحد ان منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من أصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى تصل الى 25 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تماشيا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعمًا للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار.

ودعا المصرف المواطنين اصحاب المحلات والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات مؤكدا ان مدة تسديد القرض 5 سنوات اي بواقع 60 شهرا.

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