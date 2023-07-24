الرافدين: قروض المشاريع الصغيرة 25 مليوناً وبتسديد 6 سنوات

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، يوم الإثنين، ان قروض المشاريع الصغيرة تصل الى 25 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قروض أصحاب المهن والمحال التجارية والحرفيين وصغار التجار والمتقاعدين واصحاب المهن الاخرى تصل الى 25 مليون دينار ونسبة الفائدة 6 بالمئة بالقسط المتناقص ومدة تسديد القرض 6 سنوات ومن ضمنها 3 اشهر فترة امهال".

وأشار الى ان "ضمانة القرض يكون بكفالة كفيل موظف مدني او عسكري من الموطنين رواتبهم لدى المصرف او بضمان رهن عقار لصالح المصرف من الدرجة الاولى على ان يغطي قيمته التقديرية مبلغ القرض اضافة الى 25 بالمئة من قيمة القرض".