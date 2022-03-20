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مصرف الرافدين يشمل فئتين جديدتين بسلفة 25 مليون دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-20T05:57:50+0000
مصرف الرافدين يشمل فئتين جديدتين بسلفة 25 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الأحد عن شمول الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية والقضاة بسلفة 25 مليون دينار.

واوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والقضاة مشمولين بالسلف التي تبدأ من ٥ مليون وحتى ٢٥ مليون، مشيرا إلى أن التقديم على السلفة يكون عن طريق فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وكان المصرف قد أعلن منتصف هذا الشهر الجاري، شمول الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين كافة من الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا ومن حاملي بطاقة "ماستر كارد بسلفة 25 مليون دينار.

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