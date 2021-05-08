سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الرافدين: شمول الموظفين والمنتسبين الموطنة رواتبهم بقروض ٥٠ مليونا لترميم الدور السكنية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-08T06:25:29+0000
الرافدين: شمول الموظفين والمنتسبين الموطنة رواتبهم بقروض ٥٠ مليونا لترميم الدور السكنية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم السبت عن شمول الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصرا ومن حاملي الماستر كارد بقروض ترميم وتأهيل الدور السكنية.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مدة التسديد لتلك القروض تصل الى ١٠ سنوات . مبينا ان التقديم عليها يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وبحسب الرقعة الجغرافية.

وكان المصرف قد قال في بيان سابق إن القروض التي اطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد بـ 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن.

وأضاف البيان أن التقديم على قرض الترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار المراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض.

related

الرافدين يحدد فائدة قرض 50 مليونا لترميم الدور السكنية

Date: 2020-09-30 06:12:19
الرافدين يحدد فائدة قرض 50 مليونا لترميم الدور السكنية

الرافدين: ١٠ سنوات فترة تسديد قروض ٥٠ مليونا لترميم الدور السكنية

Date: 2021-05-06 07:35:16
الرافدين: ١٠ سنوات فترة تسديد قروض ٥٠ مليونا لترميم الدور السكنية

الرافدين يعلن تسهيل منح قروض ٥٠ مليون دينار للبناء والترميم

Date: 2020-09-24 06:05:43
الرافدين يعلن تسهيل منح قروض ٥٠ مليون دينار للبناء والترميم

الرافدين يحدد نسبة فائدة قروض 50 مليونا لترميم وتأهيل الدور السكنية

Date: 2021-04-07 05:55:09
الرافدين يحدد نسبة فائدة قروض 50 مليونا لترميم وتأهيل الدور السكنية

مصرف الرشيد يمنح قروضا جديدة للموظفين تصل الى ٤٠ مليون دينار

Date: 2020-09-27 08:12:32
مصرف الرشيد يمنح قروضا جديدة للموظفين تصل الى ٤٠ مليون دينار

الرشيد يمنح سلفة 8 ملايين دينار لموظفي العقود والرافدين يقرض أصحاب المحال بـ25 مليون

Date: 2021-04-05 08:48:14
الرشيد يمنح سلفة 8 ملايين دينار لموظفي العقود والرافدين يقرض أصحاب المحال بـ25 مليون

الحكومة العراقية تطلق قروضاً جديدة للعاطلين

Date: 2020-11-26 05:10:42
الحكومة العراقية تطلق قروضاً جديدة للعاطلين

الرافدين يحدد آلية لحصول الموظفين على قرض 25 مليون دينار

Date: 2020-05-14 09:41:17
الرافدين يحدد آلية لحصول الموظفين على قرض 25 مليون دينار