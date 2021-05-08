الرافدين: شمول الموظفين والمنتسبين الموطنة رواتبهم بقروض ٥٠ مليونا لترميم الدور السكنية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم السبت عن شمول الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصرا ومن حاملي الماستر كارد بقروض ترميم وتأهيل الدور السكنية.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مدة التسديد لتلك القروض تصل الى ١٠ سنوات . مبينا ان التقديم عليها يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وبحسب الرقعة الجغرافية.

وكان المصرف قد قال في بيان سابق إن القروض التي اطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد بـ 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن.

وأضاف البيان أن التقديم على قرض الترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار المراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض.