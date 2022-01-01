سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الرافدين: دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية من اولويات عمل المصرف

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-01T06:10:06+0000
الرافدين: دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية من اولويات عمل المصرف

شفق نيوز/ ذكر مصرف الرافدين يوم السبت أن دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية في مناطق ومدن العراق من "أولويات عمل المصرف".

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من دعم المشاريع الاستثمارية هو تقوية الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة".

ويعاني العراق من أزمة خانقة في السكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية، إضافة إلى عدم قدرة الفرد على بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وأطلق البنك المركزي العراقي مطلع شباط 2021 ، مبادرة جديدة في منح قروض للموظفين قيمتها 125 مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية.

إلا أن مختصين رأوا في مبادرة البنك المركزي بأنها "أشبه بالخيال"، بسبب الروتين الاداري والتعليمات المعقدة للمصارف الحكومية والارباح والأعباء التي تضعها تلك المصارف ما يجعل الشخص الذي يروم الحصول على القرض لشراء وحدة سكنية يفكر ملياً قبل الإقدام على هذه الخطوة.

وكان وزير الإعمار والإسكان السابق بنكين ريكاني، قد أعلن في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2021، حاجة العراق إلى 3 ملايين و500 الف وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن في البلاد.

related

مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة

Date: 2021-09-21 12:00:28
مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة

المباشرة بتسليم بطاقات "الماستر كارد" للعراقيين المتقاعدين المقيمين في عمان

Date: 2021-12-25 06:27:09
المباشرة بتسليم بطاقات "الماستر كارد" للعراقيين المتقاعدين المقيمين في عمان

مصرف الرافدين يطلق السلف في 15 محافظة عراقية

Date: 2021-04-14 05:47:01
مصرف الرافدين يطلق السلف في 15 محافظة عراقية

الرشيد يصدر تعليمات جديدة لمنح السلف للموظفين والرافدين يحدد مدة تسديد قروض للترميم

Date: 2021-07-04 06:57:13
الرشيد يصدر تعليمات جديدة لمنح السلف للموظفين والرافدين يحدد مدة تسديد قروض للترميم

الرافدين يطلق عروضا اغرائية لإيداع العراقيين اموالهم بالمصرف

Date: 2020-11-01 06:30:59
الرافدين يطلق عروضا اغرائية لإيداع العراقيين اموالهم بالمصرف

الرافدين يرفع فائدة حسابات التوفير للمودعين اموالهم

Date: 2021-04-17 07:07:35
الرافدين يرفع فائدة حسابات التوفير للمودعين اموالهم

مصرف الرافدين يطلق قروضا جديدة تصل إلى 20 مليون دينار

Date: 2021-08-07 06:16:14
مصرف الرافدين يطلق قروضا جديدة تصل إلى 20 مليون دينار

اجراءات جديدة لحصول الموظفين الحكوميين على "السلف"

Date: 2020-05-30 09:12:27
اجراءات جديدة لحصول الموظفين الحكوميين على "السلف"