الرافدين: دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية من اولويات عمل المصرف

شفق نيوز/ ذكر مصرف الرافدين يوم السبت أن دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية في مناطق ومدن العراق من "أولويات عمل المصرف".

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من دعم المشاريع الاستثمارية هو تقوية الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة".

ويعاني العراق من أزمة خانقة في السكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية، إضافة إلى عدم قدرة الفرد على بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وأطلق البنك المركزي العراقي مطلع شباط 2021 ، مبادرة جديدة في منح قروض للموظفين قيمتها 125 مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية.

إلا أن مختصين رأوا في مبادرة البنك المركزي بأنها "أشبه بالخيال"، بسبب الروتين الاداري والتعليمات المعقدة للمصارف الحكومية والارباح والأعباء التي تضعها تلك المصارف ما يجعل الشخص الذي يروم الحصول على القرض لشراء وحدة سكنية يفكر ملياً قبل الإقدام على هذه الخطوة.

وكان وزير الإعمار والإسكان السابق بنكين ريكاني، قد أعلن في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2021، حاجة العراق إلى 3 ملايين و500 الف وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن في البلاد.