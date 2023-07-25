الرافدين: تمويل التجارة الخارجية والاعتمادات المستندية بالسعر الرسمي للدولار

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، تسهيل الاجراءات كافة المتعلقة بإصدار الاعتمادات المستندية وتنفيذ الحوالات الخارجية المصرفية للزبائن من التجار والشركات التجارية لأغراض تمويل التجارة الخارجية من خلال المنصة الإلكترونية وبالسعر الرسمي 1320 دينارا لكل دولار بالنسبة للحوالات التجارية وبسعر 1315 دينارا لكل دولار بالنسبة للاعتمادات المستندية.

ودعا المصرف في بيان اليوم، زبائنه الراغبين بتغطية العمليات الاستيرادية كافة الى مراجعة فروعه لفتح حساب مصرفي بأسم الشركة وحسب التعليمات السارية بالاضافة الى ارفاق الوثائق المطلوبة للتحويلات الخارجية.

ووفقا للبيان فإنه، من ضمن المعاملات المسموح بها في التحويلات وهي العلاج خارج العراق، دفع الاجور الدراسية، تحويلات عن المعاملات الاصولية لشراء العقارات في الخارج، التحويلات المرتبطة بالاستثمارات الاجنبية في العراق.

وأكد المصرف في بيانه ان على الزبون تقديم كافة الاوليات المطلوبة بالنسبة لتلك الحوالات.