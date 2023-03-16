الرابع عربيا.. العراق يرفع حيازته للسندات الاميركية إلى أكثر من 41 مليار دولار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الامريكية يوم الخميس، ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية الى أكثر من 41 مليار دولار.

وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر كانون الثاني من عام 2023 ارتفعت بمقدار 303 ملايين دولار لتصل الى 41.117 مليار دولار بعد أن كانت 40.814 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه"، مبينة أن "هذه السندات ارتفعت بنسبة 75.69% عن نفس الشهر من عام 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 23.4 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 27.784 مليار دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 13.393 مليار دولار"، مشيرة إلى ان هذه السندات تمثل 0.56% من السندات العالمية.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 111.016 مليار دولار على الرغم من انخفاضها بأكثر من 8 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، وتأتي الإمارات ثانيا 64.875 مليار دولار مرتفعة بمقدار 6 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، ومن ثم الكويت ثالثا بواقع 43.282 مليار دولار منخفضة بمقدار 5 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 7.061 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.931 مليار دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.104.387 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 859.352 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 668.298 مليار دولار، ومن ثم تأتي بلجيكا بواقع 331.059 مليار دولار".