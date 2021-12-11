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الذهب يُسجل إنخفاضاً طفيفاً في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-11T08:49:03+0000
الذهب يُسجل إنخفاضاً طفيفاً في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم السبت (11 كانون الاول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 366 الف دينار، و سعر الشراء 362 الفاً، فيما سجل المثقال الواحد من الذهب عيار 21 ليوم الخميس الماضي البيع 367 الف دينار.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 336 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 332 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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