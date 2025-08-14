الذهب يواصل مكاسبه مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة وتراجع الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، مدعومة بتنامي التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، بعد صدور بيانات تضخم ضعيفة، ما ضغط على الدولار.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,359.81 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 3,408.50 دولارًا.

واستقر الدولار قرب أدنى مستوياته في عدة أسابيع أمام العملات الرئيسية، مما جعل الذهب أقل تكلفةً لحائزي العملات الأخرى، كما ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أدنى مستوياتها في أسبوع.

تدعم هذه المكاسب أيضًا التوقعات بخفض الفائدة، إذ يرى المستثمرون أن قرار الخفض في 17 سبتمبر/أيلول شبه مؤكد، مع احتمالات لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين الأميركي، وطلبات البطالة الأسبوعية، وبيانات مبيعات التجزئة، للحصول على أدلة على مسار أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل محادثاته مع فلاديمير بوتين من أن الزعيم الروسي "يخادع" بشأن رغبته في إنهاء الحرب.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 38.56 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1,337.12 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 1.5% إلى 1,139.32 دولاراً.