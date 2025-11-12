الذهب يواصل مكاسبه مدعوماً بتراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأميركية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار وتزايد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع إعادة فتح الحكومة الأميركية وتدفق البيانات الاقتصادية.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليبلغ 4,133.99 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 01:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% لتصل إلى 4,140.10 دولاراً للأوقية.

وجاء هذا الارتفاع مع تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، مما جعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر اتفاقاً لإعادة تمويل الحكومة الفيدرالية بعد أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، والذي تسبب في تعطل المساعدات الغذائية لملايين الأشخاص وتأخير صدور بيانات اقتصادية مهمة.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً يقارب 68% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، ارتفاعاً من 64% في الجلسة السابقة، بحسب أداة CME FedWatch.

ويُعتبر الذهب من الأصول التي تستفيد عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ومن فترات عدم اليقين الاقتصادي.

كما أظهرت بيانات صندوق SPDR Gold Trust – وهو أكبر صندوق مدعوم بالذهب في العالم – أن موجوداته ارتفعت بنسبة 0.41% لتبلغ 1,046.36 طن متري يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 1,042.06 طن في اليوم السابق.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.2% إلى 51.33 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1,588.10 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1,439.43 دولاراً للأوقية.