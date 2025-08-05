الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي

شفق نيوز - بغداد / اربيل

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 3,375.89 دولاراً للأوقية بارتفاع 0.1%، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 3,430.40 دولاراً.

وتأتي هذه المكاسب بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الاثنين إنه في ضوء الأدلة المتزايدة على أن سوق العمل في الولايات المتحدة آخذ في الضعف وأنه لا يوجد ما يشير إلى استمرار التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، فإن الوقت يقترب لخفض أسعار الفائدة.

في الوقت ذاته، يتواصل التوتر التجاري بين واشنطن ونيودلهي، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات الهندية، بسبب استمرار الهند في شراء النفط من روسيا، فيما وصفت نيودلهي التهديدات بأنها “غير مبررة”.

أما المعادن النفيسة الأخرى: فقدارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 37.44 دولاراً للأوقية وصعد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1,330.31 دولاراً وزاد البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1,204.25 دولاراً.