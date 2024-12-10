الذهب يواصل مكاسبه بعد تعهد الصين

شفق نيوز/ واصلت أسعار الذهب مكاسبها، يوم الثلاثاء ، بدعم من تعهد الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، بزيادة التحفيز السياسي للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن توقعات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2669.84 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:48 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2692.50 دولارا.

و بلغ الذهب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين، بدعم من استئناف البنك المركزي الصيني عمليات الشراء بعد توقف دام ستة أشهر ،ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المكتب السياسي قوله إن البلاد ستتبنى أيضا " سياسة نقدية متساهلة مناسبة" في العام المقبل، إلى جانب سياسة مالية أكثر استباقية لتحفيز النمو الاقتصادي.

ركز المتداولون الآن على بيانات التضخم الأمريكية لشهر نوفمبر بعد أن عزز تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع الأسبوع الماضي فرص خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 31.98 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 940.15 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 976.25 دولارا.