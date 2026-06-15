الذهب يواصل مكاسبه بعد التوصل لاتفاق سلام بين أميركا وإيران

شفق نيوز- بغداد

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، يوم الاثنين، مسجلة مكاسب تجاوزت 2% بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب بينهما، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط والدولار الأميركي وتخفيف المخاوف المتعلقة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5% ليصل إلى 4322.87 دولاراً للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 9 حزيران الجاري، كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم آب بنسبة 2.5% إلى 4344.80 دولاراً للأونصة.

وأعلن مسؤولون أميركيون وإيرانيون، الأحد، التوصل إلى إطار عمل لإنهاء الحرب ورفع الحصار الأميركي عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، فيما أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الاتفاق سيُوقَّع رسمياً في سويسرا يوم الجمعة المقبل.

وتزامن ارتفاع الذهب مع انخفاض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له خلال عشرة أيام، ما جعل المعدن النفيس أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4%.

وكانت أسعار الذهب قد فقدت نحو 20% من قيمتها منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران أواخر شباط الماضي، في وقت أدى فيه إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة المخاوف من التضخم وتشديد السياسة النقدية.

كما خفضت الأسواق توقعاتها لرفع أسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول المقبل إلى 48%، مقارنة بـ69% الأسبوع الماضي، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 3.6% إلى 70.39 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 3.3% إلى 1773.70 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 3.3% إلى 1324.75 دولاراً للأونصة.