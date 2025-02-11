الذهب يواصل مستوياته القياسية بالعراق مع الارتفاع التاريخي العالمي

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025) مستوى قياسيا جديدا في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسواق العالمية للمعدن النفيس وإقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 618 الف دينار، وسعر الشراء 614 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 588 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 584 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 24 يتراوح بين 705 الاف دينار و 647 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 590 الفا و 580 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 705 آلاف دينار، وعيار 22 بيع 647 الف دينار، وعيار 21 بيع 618 ألف دينار وعيار 18 بيع 539 ألف دينار.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، يوم الثلاثاء مع تدافع المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم، مما أثار مخاوف بشأن حرب تجارية محتملة والتضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2939.80 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 02:29 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2942.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة أيضا إلى 2966.00 دولارا للأوقية.

وصل الذهب إلى ثامن أعلى مستوى قياسي له حتى الآن هذا العام، مدفوعًا بتهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، والتي غذت حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي، ومخاوف الحرب التجارية، والضغوط التضخمية.

ويعتبر السبائك تقليديا بمثابة تحوط خلال حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأشعلت التهديدات موجة أخرى من الاندفاع نحو الذهب، مما دفع المعدن الأصفر الآمن إلى مستويات جديدة، مما جعله يصل إلى حاجز 3 آلاف دولار .