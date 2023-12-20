الذهب يواصل صعوده فوق مستوى 2000 دولار وفي طريقه لمستوى قياسي جديد

شفق نيوز/ واصلت أسعار الذهب ارتفاعها فوق مستوى 2000 دولار الرئيسي، اليوم الأربعاء، مدعومة باحتمالات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، بينما يترقب المستثمرون أرقام التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2056 دولارا للأوقية ، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.13% إلى 2043 دولارا للأوقية ، وعلى الجانب الآخر يرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.06% إلى 101.85 نقطة.

في الأسبوع الماضي، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن مرحلة التشديد قد انتهت وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة في طريقها لعام 2024.

وتتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 75٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية على إنفستنغ السعودية. ويفرض انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، المقرر صدوره يوم الجمعة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.11 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 957.41 دولارا وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1225.21 دولارا.