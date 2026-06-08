الذهب يواصل خسائره وسط مخاوف رفع الفائدة الأميركية

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع تزايد المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية بعد صدور بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة، ما ضغط على المعدن الأصفر رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4313.11 دولاراً للأونصة، بعدما هبط بنحو 3% في جلسة الجمعة الماضية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم آب بنسبة 0.7% إلى 4336.30 دولاراً للأونصة.

وجاءت الخسائر وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، ما يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، في ظل تزايد توقعات الأسواق باتجاه تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة OANDA، كيلفن وونغ، إن السوق بات أكثر تشدداً تجاه توقعات أسعار الفائدة الأميركية، الأمر الذي يضغط على الذهب.

كما عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية تلك التوقعات، بعدما أضاف الاقتصاد الأميركي 172 ألف وظيفة خلال أيار الماضي، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً للإبقاء على سياسة نقدية متشددة.

وتتوقع الأسواق احتمالاً بنسبة 72% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وفق أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 67.56 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين 0.5% إلى 1767.15 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 1225.66 دولاراً للأونصة.