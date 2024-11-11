الذهب يواصل خسائره عالمياً مع ترقب بيانات أمريكية حاسمة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الإثنين، لثاني جلسة على التوالي مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع تلمسا لمزيد من الوضوح بخصوص الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2671.49 دولارا للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2678.50 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا بعد صعوده 0.6% في الأسبوع الماضي مقابل اليورو على وجه الخصوص.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 31.16 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.6% إلى 973.99 دولارا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 997.41 دولارا للأوقية.