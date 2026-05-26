الذهب يواصل تقلباته.. ارتفاع في بغداد وتراجع بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، صباح اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 987 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 983 ألف دينار، بعد أن كانت الأسعار يوم أمس الاثنين عند 985 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 957 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 953 ألف دينار.

وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 990 ألف دينار ومليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 960 ألفاً و970 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو مليون و25 ألف دينار، فيما سجل عيار 21 سعر بيع بلغ 975 ألف دينار، وعيار 18 نحو 836 ألف دينار.

ويُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز، في 21 كانون الثاني 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق عملية حسابية تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً.