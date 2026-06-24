الذهب يواصل تراجعه وسط قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأميركية

شفق نيوز - بغداد/أربيل

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة الأمريكية، في وقت يواصل فيه المتعاملون متابعة تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

و، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4064.01 دولاراً للأونصة، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 11 حزيران الجاري، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم آب بنسبة 1.7% إلى 4080.80 دولاراً للأونصة.

ويأتي ذلك وسط ارتفاع توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، إذ أظهرت بيانات أداة CME FedWatch أن المتداولين يتوقعون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى زيادة واحدة فقط.

كما دعمت قوة الدولار الضغوط على المعدن النفيس، إذ وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، ما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

في المقابل، يترقب المستثمرون صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة يوم الخميس، والتي تعد المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.6% إلى 61 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 1.2% إلى 1632.04 دولاراً، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1% إلى 1225.35 دولاراً للأونصة.