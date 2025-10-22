الذهب يواصل تراجعه من أعلى مستوى قياسي بفضل جني الأرباح وتفاؤل التجارة

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، متأثرة بتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ استغل المستثمرون الارتفاع القياسي الأخير للمعدن النفيس لجني الأرباح، بينما ينتظرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها لاحقاً هذا الأسبوع.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4,109.19 دولارات للأونصة، عند الساعة 02:36 بتوقيت غرينتش ،وكان المعدن الأصفر قد هبط أكثر من 5% يوم الثلاثاء، في أكبر انخفاض يومي له منذ أغسطس 2020.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% لتصل إلى 4,124.10 دولاراً للأونصة.

وجاء هذا التراجع بعد أن سجل الذهب ارتفاعاً تاريخياً بلغ 4,381.21 دولاراً للأونصة يوم الاثنين، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، وعمليات الشراء الكبيرة من البنوك المركزية حول العالم.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما المرتقب في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، مما زاد من التفاؤل بشأن العلاقات التجارية بين البلدين.

كما ذكرت صحيفة مينت الهندية أن نيودلهي وواشنطن تقتربان من إبرام اتفاق تجاري من شأنه خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الهندية من 50% إلى نحو 15-16%.

ويركّز المستثمرون حالياً على تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر، الذي تأجّل صدوره بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، بحثاً عن مؤشرات حول مسار خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع اقتصاديون أن يقوم البنك بخفض الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ثم خفض آخر في ديسمبر المقبل.

وفي المعادن النفيسة الأخرى ،ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 48.82 دولاراً للأونصة وتراجع البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1,528.15 دولاراً وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1,418.09 دولاراً.