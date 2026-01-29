الذهب يواصل الصعود ويقترب من 5600 دولار للأونصة

شفق نيوز– متابعة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القوي، يوم الخميس، مقتربة من مستوى 5600 دولار للأونصة، مع تزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، فيما واصلت الفضة أيضاً تسجيل مكاسب لافتة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.7% ليصل إلى 5542.29 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش ( 04:49 صباحًا بتوقيت بغداد)، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسياً بلغ 5591.61 دولاراً.

وسجّل الذهب اختراقاً تاريخياً لحاجز 5000 دولار للأونصة لأول مرة يوم الاثنين الماضي، محققاً مكاسب تتجاوز 10% منذ بداية الأسبوع الحالي، مدعوماً بالطلب القوي على الملاذات الآمنة، وعمليات شراء مكثفة من قبل البنوك المركزية، إضافة إلى ضعف الدولار الأميركي.

وقال محللو بنك OCBC في مذكرة، إن الذهب "لم يعد مجرد أداة للتحوط من الأزمات أو التضخم، بل يُنظر إليه بشكل متزايد كأصل محايد وموثوق لتخزين القيمة، ويوفر تنويعاً عبر نطاق واسع من الأنظمة الاقتصادية الكلية".

وبحسب البيانات، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 27% منذ بداية العام الحالي، بعد أن حقق قفزة قوية بلغت 64% خلال عام 2025.

وعلى صعيد السياسة النقدية الأميركية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم أمس الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، فيما قال رئيس المجلس جيروم باول إن التضخم في كانون الأول من المرجح أن يظل أعلى من الهدف البالغ 2%.

وفي آسيا، ومع الارتفاع المتواصل للأسعار، يتوافد المشترون على متاجر بيع الذهب في شنغهاي وهونغ كونغ، وسط رهانات من بعض المستثمرين على إمكانية استمرار الصعود.

وفي سوق المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 117.87 دولاراً للأونصة، في وقت قال فيه محللو بنك ستاندرد تشارترد إن سوق الفضة مرشح لتسجيل عجز جديد هذا العام، مشيرين إلى أن ضيق السوق يعود بالأساس إلى انخفاض المخزونات المتاحة فوق سطح الأرض.