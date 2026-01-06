الذهب يواصل الصعود وسط ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان بالتزامن مع الصعود صرف الدولار مقابل العملة المحلية في البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 924 الف دينار، وسعر الشراء 920 ألفاً، فيما سجلت الأسعار يوم امس الاثنين 908 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 894 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 890 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 925 الفاً، و 935 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 895 ألفاً و 905 آلاف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 981 ألف دينار، وعيار 21 بيع 935 الفاً، وعيار 18 بيع 801 ألف دينار.

هذا وتشهد أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعا، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 146500 عراقي مقابل 100 دولار .