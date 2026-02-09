الذهب يواصل الصعود مع تراجع الدولار وترقب بيانات الوظائف الأميركية

شفق نيوز- متابعة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لاحقاً هذا الأسبوع، للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% ليصل إلى 5026.04 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش (06:33 صباحاً بتوقيت بغداد)، مواصلاً مكاسبه بعد صعوده بنحو 4% في جلسة يوم الجمعة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل / نيسان بنسبة 1.4% إلى 5046.10 دولاراً للأونصة.

وسجّل الدولار الأميركي أدنى مستوى له منذ الرابع من فبراير / شباط، ما جعل الذهب والمعادن المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر يناير/كانون الثاني، والمقرر صدورها يوم الأربعاء، بعد تأجيلها الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، وسط توقعات بأن تؤثر نتائجها على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير التوقعات إلى خفضين على الأقل لأسعار الفائدة الأميركية خلال عام 2026، مع ترجيح بدء أول خفض في شهر يونيو/حزيران، وهو ما يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عائداً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، قفزت أسعار الفضة بنسبة 4.3% لتصل إلى 81.11 دولاراً للأونصة، بعد مكاسب قاربت 10% في الجلسة السابقة، فيما تراجع سعر البلاتين بنسبة 0.2% إلى 2091.54 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 1% إلى 1723.37 دولاراً للأونصة.