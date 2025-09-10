الذهب يواصل الصعود مع الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء ( 10 ايلول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 740 الف دينار، وسعر الشراء 736 الفا، فيما سجلت امس الثلاثاء 737 الفا.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 710 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 706 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 740 الف دينار و 750 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 710 آلاف و 720 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 770 ألف دينار، وعيار 21 بيع 735 ألف دينار، وعيار 18 بيع 630 ألف دينار.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار أمس الثلاثاء 143350 دينارا مقابل 100 دولار.