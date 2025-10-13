الذهب يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في تاريخه

شفق نيوز– متابعة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم الاثنين، لتسجل مستويات قياسية جديدة مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، فيما سجلت الفضة أيضاً أعلى مستوى في تاريخها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4044.29 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 02:53 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ في وقت سابق 4059.30 دولاراً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بينما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 1.6% لتسجل 4062.50 دولاراً للأوقية.

ويأتي هذا الصعود بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة، وأعلن ضوابط جديدة على تصدير البرامج الحيوية اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، رداً على القيود الصينية على صادرات العناصر النادرة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2% لتصل إلى 51.52 دولاراً للأوقية، مدفوعة بالعوامل ذاتها التي دعمت الذهب، إلى جانب شح المعروض في السوق الفورية.

وسجل الذهب غير المدرّ للعائد ارتفاعاً بنسبة 54% منذ بداية العام، مدعوماً بالمخاطر الجيوسياسية وعمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار، إضافة إلى التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.

وتقدّر الأسواق احتمالاً شبه مؤكد لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تشرين الأول/أكتوبر، يعقبه خفض آخر محتمل في كانون الأول/ديسمبر.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال (NABE) يوم الثلاثاء، قد يقدم خلالها إشارات جديدة بشأن السياسة النقدية.

وحمّل ترمب الديمقراطيين مسؤولية تسريح آلاف العمال الفيدراليين خلال الإغلاق الحكومي المستمر منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، فيما يعقد عدد من زعماء العالم اجتماعاً في مصر اليوم، من بينهم ترامب، لمناقشة خطط وقف إطلاق النار في غزة.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 2.6% إلى 1628.80 دولاراً، وصعد البلاديوم بالنسبة ذاتها إلى 1442.06 دولاراً للأوقية.