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الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-23T09:19:11+0000
الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ واصلت أسعار الذهب يوم الأربعاء التراجع في الأسواق العراقية، وفق ما رصده مراسل وكالة شفق نيوز.

وفي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 365 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 360 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 335 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 330 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 365 الفاً و 370 ألف دينار، فيما يتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و 340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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