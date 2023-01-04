الذهب يواصل التحليق لأعلى مستوياته منذ حزيران الماضي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الاربعاء، وربحت أكثر من 6 دولارات لتواصل صعودها نحو أعلى مستوياتها منذ يونيو / حزيران الماضي.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.34% أو ما يعادل 6.32 دولارات لتصل إلى 1845.91 دولاراً للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة 05:40 صباحاً بتوقيت غرينتش.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 2023 ، بما نسبته 0.31% تعادل 5.75 دولارات لتصل إلى 1851.85 دولاراً للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.17% إلى 24.27 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.44% إلى 1102.4 دولار، وارتفع البلاديوم 2.08% إلى 1742.28 دولاراً.