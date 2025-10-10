الذهب يواصل التحليق عالياً ويتجه لتسجيل مكاسب للاسبوع الثامن توالياً

شفق نيوز - أربيل

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي، مستفيدة من الطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى جانب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3977.87 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0120 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 3992.40 دولاراً.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا خفضا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول وخفضا آخر في ديسمبر كانون الأول، وذلك بواقع 95 بالمئة و82 بالمئة على التوالي.

وتأثرت الأسواق هذا الأسبوع بالاضطرابات السياسية في اليابان وفرنسا إلى جانب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، وهي عوامل ألقت بظلالها على ثقة المستثمرين الذين أقبلوا على الذهب كملاذ آمن.

وتجاوز الذهب عتبة الأربعة آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى يوم الأربعاء، ووصل لمستوى غير مسبوق عند 4059.05 دولاراً.

وعادة ما يُنظر للذهب، الذي لا يدر عوائد، على أنه وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقفزت أسعاره بنحو 52 بالمئة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 49.70 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 51.22 دولاراً أمس الخميس. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1625.30 دولاراً. وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1426 دولاراً.