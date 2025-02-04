الذهب يواصل الارتفاع ويحافظ على مستوى تاريخي في العراق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 595 الف دينار، وسعر الشراء 591 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 565 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 561 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 595 ألف دينار و 605 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 565 ألفا و 575 ألف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 675 ألف دينار، عيار 22 بيع 618 ألف دينار، وعيار 21 بيع 590 ألف دينار ،وعيار 18 بيع 505 آلاف دينار.