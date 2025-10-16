الذهب يواصل الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 841 ألف دينار، وسعر الشراء 837 ألف دينار، فيما سجلت أمس الأربعاء سعر بيع 838 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 811 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 807 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 840 ألفاً و850 ألف دينار، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 810 آلاف و820 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 906 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 865 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 742 ألف دينار.