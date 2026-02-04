الذهب يواصل الارتفاع بتجاوزه حاجز المليون للمثقال في العراق

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصلت أسعار الذهب بنوعيه الاجنبي والعراقي، يوم الأربعاء، الارتفاع في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.073 مليون دينار، وسعر الشراء 1.069 مليون دينار، فيما سجلت اسعار يوم امس الثلاثاء 1.035 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.043 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.039 مليون دينار .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.075 مليون دينار، و 1.085 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.045 مليون دينار، و 1.055 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا ،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.163 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.110 مليون، وعيار 18 بيع 952 الف دينار.