الذهب يواصل ارتفاعه في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 877 ألف دينار، وسعر الشراء 873 ألفاً، فيما سجلت أمس الاحد 868 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 847 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 843 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 880 ألف دينار، و890 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 850 ألفاً و860 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 910 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 868 الفاً، وعيار 18 بيع 745 ألف دينار.