الذهب يواصل ارتفاعه القياسي وسط عمليات شراء للمضاربة

شفق نيوز/ واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، اليوم الإثنين، مدعومة بعمليات شراء للمضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما طغى على نمو قوي للوظائف في الولايات المتحدة في مارس/ آذار.

وبحلول الساعة 04:06 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2343.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2353.79 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2361.09 دولارا.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة الماضي، بعد أن عزز تقرير قوي للوظائف وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد لا يزال يتمتع بصحة جيدة، حتى مع الإشارة إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة.

كما أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تكون قوة دافعة أخرى للذهب.

وقد عززت عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية، والتدفقات الداخلة للملاذ الآمن وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة، والطلب من الصناديق التي تتبع الزخم، مكاسب السبائك بنسبة 12٪ حتى الآن هذا العام.

وتجاوز نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات في مارس / آذار، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أرض صلبة وربما يؤخر التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 27.85 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.11 دولارا وربح البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1006.88 دولارات.