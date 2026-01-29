الذهب يهوي ويفقد نحو 5% من قيمته بعد ارتفاع تاريخي

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، مساء اليوم الخميس، لتصل إلى أكثر من 5109.62 دولارات للأوقية، مسجلة انخفاضاً بنسبة تقارب 5%.

وبحلول الساعة 15:48 بتوقيت غرينتش (18:48 بتوقيت بغداد)، انخفض سعر المعدن النفيس في المعاملات الفورية ليصل إلى 5,149.99 دولاراً للأوقية، وذلك بعد أن لامس في وقت سابق مستوى تاريخياً عند 5,594.82 دولاراً.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم شباط/ فبراير بنسبة 2.8% لتسجل سعر 5,156.20 دولاراً.

كما هبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية اليوم الخميس، بنسبة 6.6% إلى 108.84 دولارات للأوقية، بعد أن بلغت في وقت سابق 121.64 دولاراً.

ورغم ذلك، ارتفعت الفضة بأكثر من 50% منذ بداية العام، مدفوعة بعجز المعروض وعمليات شراء زخم.

كما انخفض البلاتين بنسبة 1.7% إلى 2,650.15 دولاراً للأوقية بعد تسجيله مستوى قياسياً عند 2,918.80 دولاراً يوم الاثنين الماضي، بينما هبط سعر البلاديوم بنسبة 6.7% ليصل إلى 1,935 دولاراً.

ورغم هذا الهبوط، ما تزال الأسعار في مسارها لتحقيق أفضل أداء شهري لها منذ ثمانينيات القرن الماضي، مدفوعة بتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.

وتتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي مع ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران للتفاوض بشأن اتفاق نووي، في حين هددت طهران بالرد على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.