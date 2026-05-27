الذهب يهبط 2.5%.. تراجع ملحوظ في أسعار المعادن الثمينة

شفق نيوز- متابعة

شهدت أسعار المعادن الثمينة تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات، يوم الأربعاء، مع انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفاؤل حذر بتقدم محادثات غير مباشرة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع أسعار النفط، إلى جانب قوة الدولار الأميركي.

وبحسب بيانات الأسواق حتى ظهر الأربعاء، انخفض الذهب بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 2.5%، ليتداول قرب مستويات 4,420 - 4,450 دولاراً للأونصة.

وتراجعت الفضة بنحو 3 إلى 4%، مقتربة من 74.5 - 75.5 دولاراً للأونصة.

كما هبط البلاتين بنسبة حوالي 1.5 إلى 2%، ليستقر قرب 1,920 - 1,940 دولاراً للأونصة.

ويأتي هذا التراجع على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث يراهن المستثمرون حالياً على إمكانية تهدئة التوترات وتخفيف الطلب على الملاذات الآمنة.

كما ساهم ارتفاع الدولار وتوقعات استمرار سياسات الفائدة المرتفعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تعزيز ضغوط البيع على المعادن غير المدرة للعوائد.

يُذكر أن الأسواق لا تزال تشهد تقلبات حادة، إذ قد تعيد أي تطورات ميدانية سلبية أو تصعيد في الشرق الأوسط دفع الأسعار نحو الارتفاع مجدداً.