الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم بعد الضربات الأميركية الإيرانية

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط عقب تجدد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، ما عزز المخاوف بشأن التضخم وزاد التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 4061.35 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس بنسبة 0.5% إلى 4076.40 دولاراً للأونصة، ليتجه المعدن النفيس نحو تسجيل خسارة شهرية رابعة على التوالي بنسبة 10.4%.

وجاء ذلك، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بعد هجمات إيرانية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، قبل أن تتفق طهران وواشنطن على وقف الأعمال العدائية الأخيرة في الخليج واستئناف المحادثات بشأن النزاع المتعلق بمضيق هرمز.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأميركية، بما في ذلك تقرير الوظائف الصادر عن شركة ADP وبيانات الوظائف غير الزراعية، خلال الأسبوع الجاري لتقييم مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 1.1% إلى 58.51 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1% إلى 1630.13 دولاراً، وصعد البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1218.92 دولاراً للأونصة.