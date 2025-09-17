الذهب يهبط من مستوى قياسي بفعل ارتفاع طفيف للدولار

شفق نيوز - بغداد / اربيل

تراجع الذهب، يوم الأربعاء، بفعل ارتفاع طفيف في الدولار وعمليات جني أرباح، بعدما لامس المعدن النفيس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3681.23 دولاراً للأوقية بحلول الساعة الـ 02:56 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3702.95 دولار يوم الثلاثاء.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 3718.90 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من شهرين يوم الثلاثاء، بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر.

وأظهرت بيانات أمريكية أن مبيعات التجزئة ارتفعت في أغسطس بأكثر من المتوقع، لكن استمرار ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار بفعل الرسوم الجمركية ما زال يشكل تحدياً أمام قوة الإنفاق.

ومن المتوقع أن يُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من اليوم، في خطوة تهدف إلى دعم سوق العمل.

وسيراقب المستثمرون عن كثب تصريحات رئيس البنك، جيروم باول، لاستشراف وتيرة التيسير النقدي المقبلة.

وأفادت شركة SPDR Gold Trust، أكبر صندوق استثمار مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاتها ارتفعت بنسبة 0.32% إلى 979.95 طنا متريا يوم الثلاثاء، مقابل 976.80 طنا في اليوم السابق.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.3% إلى 41.98 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1392.25 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1182.21 دولاراً.