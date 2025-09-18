الذهب يهبط مع صعود الدولار عقب قرار الفيدرالي الأمريكي

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مع ارتفاع الدولار، بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية متوقعة، متبنيًا نهجًا حذرًا حيال المزيد من التيسير النقدي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% ليسجل 3655.10 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ مستوى قياسيًا عند 3707.40 دولار يوم أمس الأربعاء.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.8% إلى 3689.80 دولارًا للأوقية.

وارتفع الدولار عقب الاجتماع، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة على حاملي العملات الأخرى. وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن قرار خفض الفائدة جاء كإجراء لإدارة المخاطر في ظل ضعف سوق العمل.

وبحسب بيانات صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، تراجعت الحيازات 0.44% يوم الأربعاء لتسجل 975.66 طن.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.7% إلى 41.37 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1367.72 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1160.79 دولارًا.