الذهب يهبط مع تقييم المتداولين لخفض أسعار الفائدة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب قليلا، يوم الأربعاء ، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بينما ينتظر المتعاملون المزيد من الإشارات لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر أيلول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2385.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:10 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2425.30 دولارا.

وتوقع المتداولون أن هبوط الذهب ربما يكون محدودا بسبب التوترات المستمرة في الشرق الأوسط ومخاوف الركود العالمي المستمرة .

وبتعديل توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة عقب تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي، مع توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 105 نقاط أساس بحلول نهاية العام

وارتفع مؤشر الدولار إلى 103.25، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 27.0561 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 915.20 دولارا، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 877.24 دولارا.