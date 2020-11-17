الذهب يهبط مع تفوق آمال اللقاح على ضعف الدولار ومخاوف الفيروس

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثان محتمل لكوفيد-19 ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1886.17 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1884.50 دولاراً. وتلقى المعدن الأصفر الدعم من انخفاض مؤشر الدولار 0.1%.

هذا وانخفض الذهب 1.3% بعد أن قالت Moderna إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من كوفيد-19 بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية، لتصبح ثاني شركة أدوية أمريكية بعد فايزر تعلن عن نتائج تفوق التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 24.58 دولارا للأونصة. وتراجع البلاتين 0.4% إلى 921.49 دولارا، بينما نزل البلاديوم 1.1% إلى 2308.11 دولارا.