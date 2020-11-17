سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الذهب يهبط مع تفوق آمال اللقاح على ضعف الدولار ومخاوف الفيروس

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-17T07:44:19+0000
الذهب يهبط مع تفوق آمال اللقاح على ضعف الدولار ومخاوف الفيروس

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثان محتمل لكوفيد-19 ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1886.17 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1884.50 دولاراً. وتلقى المعدن الأصفر الدعم من انخفاض مؤشر الدولار 0.1%.

هذا وانخفض الذهب 1.3% بعد أن قالت Moderna إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من كوفيد-19 بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية، لتصبح ثاني شركة أدوية أمريكية بعد فايزر تعلن عن نتائج تفوق التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 24.58 دولارا للأونصة. وتراجع البلاتين 0.4% إلى 921.49 دولارا، بينما نزل البلاديوم 1.1% إلى 2308.11 دولارا.

related

الذهب يقلص مكاسبه بعد صعود قياسي مع توقف تراجع الدولار

Date: 2020-07-28 08:36:44
الذهب يقلص مكاسبه بعد صعود قياسي مع توقف تراجع الدولار

للمرة الأولى منذ سنوات.. الذهب يتجاوز 1450 دولارا

Date: 2019-07-19 12:16:51
للمرة الأولى منذ سنوات.. الذهب يتجاوز 1450 دولارا

انخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-11-03 07:27:03
انخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

Date: 2020-08-15 07:56:16
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2020-07-30 08:27:59
اسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفاع أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك + وآمال اللقاح

Date: 2020-11-17 05:53:56
ارتفاع أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك + وآمال اللقاح

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بكوردستان

Date: 2020-09-28 07:58:00
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بكوردستان

قفزة باسعار الذهب

Date: 2019-05-24 09:20:42
قفزة باسعار الذهب