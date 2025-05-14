الذهب يهبط مع تراجع الإقبال على أصول الملاذ الآمن

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء، إذ تأثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فيما تترقب الأسواق مجموعة أخرى من بيانات التضخم للحصول على مؤشرات بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3246.21 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3250.50 دولارا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه لا يتوقع عودة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145 بالمئة بعد توقفها 90 يوما، مضيفا أنه يعتقد أن واشنطن وبكين ستتوصلان إلى اتفاق.

ويترقب المتعاملون بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الخميس للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.80 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 987.55 دولارا، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 949.26 دولارا.