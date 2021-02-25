الذهب يهبط مع انحسار جاذبيته بفعل قوة عوائد الخزانة الأمريكية

شفق نيوز/ هبط الذهب يوم الخميس إذ حومت عوائد الخزانة الأمريكية قرب ذروة عام، مما يُضعف جاذبية المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1797.73 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1795.90 دولاراً.

واستقرت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية قرب ذروة عام والتي بلغتها في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وما زال التركيز على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة من المتوقع تمريرها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 28.04 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1259.05 دولاراً.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2434.65 دولاراً، بعد أن ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 2444.50 دولاراً.