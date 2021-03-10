الذهب يهبط مع ارتفاع العائدات الأميركية والدولار

شفق نيوز/ انخفض الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع عائدات الخزانة الأميركية والدولار مما أضعف جاذبية المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1712.82 دولارللأونصة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع أكثر من 2% يوم الثلاثاء نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما في شهور.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى1710.70 دولار.

هذا وتعافت عائدات السندات الأمريكية اليوم الأربعاء، مما قلص إغراء حيازة الذهب كما انتعش الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6% الي 25.75 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2305.16 دولار، بينما تراجع البلاتين 1% إلى 1157.29 دولار.