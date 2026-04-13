الذهب يهبط أمام قوة الدولار وتراجع آمال خفض الفائدة

شفق نيوز- بغداد

انخفضت اسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها خلال نحو أسبوع، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال العام الحالي.

وسجل سعر الذهب الفوري تراجعاً بنسبة 0.6% ليصل إلى 4718.98 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 7 أبريل، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو بنسبة 1% إلى 4742 دولاراً.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع الدولار بنسبة 0.4%، إلى جانب صعود أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد فشل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتستعد الولايات المتحدة لفرض حصار على مضيق هرمز، ما قد يحد من صادرات النفط الإيرانية، في حين حذرت إيران من رد قوي على أي تحركات عسكرية في المنطقة.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة المخاوف من التضخم، ما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة، بعد أن كانت تشير سابقاً إلى إمكانية خفضها مرتين خلال هذا العام.

ويُعد ارتفاع أسعار الفائدة عاملاً ضاغطاً على الذهب، كونه لا يدر عائداً، كما أن قوة الدولار تجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 2.2% إلى 74.23 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.5% إلى 2034.95 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1% إلى 1535.77 دولاراً.