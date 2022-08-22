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الذهب يهبط لأدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-22T07:12:19+0000
الذهب يهبط لأدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار 

شفق نيوز/ هبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي يوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)سعر الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1744.06 دولاراً للأوقية (الأونصة) من الساعة 04:31 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو/تموز إلى 1743.83 دولاراً في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من ثلاثة في المئة الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.45 في المئة إلى 1755.80 دولارً.

وارتفع الدولار 0.1 في المئة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر أمام عملات منافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقالت سلسلة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إن على البنك مواصلة رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 19.06 دولاراً للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 893.38 دولاراً وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2129.21 دولارً.

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