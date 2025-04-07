الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع وسط موجة بيع عالمية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف، متأثرة بموجة بيع واسعة في الأسواق العالمية، في ظل مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 3027.90 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:31 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 آذار/مارس. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتسجل 3047.50 دولارًا للأوقية.

وكان الذهب قد هبط بأكثر من 3% يوم الجمعة، في ظل تراجع واسع في الأسواق بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية أعلى من المتوقع، ما تسبب في اضطراب عالمي.

ويُرجّح المتعاملون أن عمليات بيع الذهب جاءت بهدف جني الأرباح أو لتغطية خسائر في أصول أخرى، خاصةً مع زيادة نداءات الهامش، رغم أن الذهب يُعتبر عادةً ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.

ورداً على الخطوة الأمريكية، أعلنت الصين الجمعة إجراءات مضادة شملت فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية، إلى جانب تقييد صادرات بعض المعادن النادرة.

وأثارت هذه التطورات قلق المستثمرين من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، مما أدى إلى خسارة تقارب 6 تريليونات دولار في القيمة السوقية للأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي، فيما هبط مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 9% في تداولات الاثنين الصباحية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.3% إلى 30.22 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى لها في نحو سبعة أشهر. كما صعد البلاتين 1% إلى 925.50 دولارًا، بينما زاد البلاديوم بنسبة 1.5% مسجلًا 925.00 دولارًا للأوقية.