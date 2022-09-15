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الذهب يهبط لأدنى مستوى في عام ونصف

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-15T16:10:48+0000
الذهب يهبط لأدنى مستوى في عام ونصف

شفق نيوز/ هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ مارس آذار 2021 يوم الخميس بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، كما قللت الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة مرة أخرى من جاذبية المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1674.99 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1690.90 دولاراً.

وقلص الذهب الخسائر لفترة وجيزة بعد تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس، في حين أظهرت بيانات منفصلة أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5000 إلى 213000 طلب معدل على أساس موسمي الأسبوع الماضي.

واستوعبت الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس في نهاية اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل، وربما يصل الرفع إلى 100 نقطة أساس.

ويعتبر الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم لكنه لا يدر عائدا لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.

ومن ناحية أخرى، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الأربعاء إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية المثابرة في محاربة التضخم على نطاق واسع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 19.31 دولارا للأوقية.

وقال جيم ويكوف، المحلل لدى كيتكو ميتالز، في مذكرة "قوة مؤشر الدولار هذا الأسبوع إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبعض البيانات الأمريكية عن التضخم، كلها جعلت مشتري الذهب والفضة يقفون في الغالب على الهامش".

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 910.52 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2149.35 دولاراً.

رويترز

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