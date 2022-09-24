سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-24T06:26:38+0000
الذهب يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب لأكثر من 1.5% إلى أدنى مستوى منذ نيسان 2020 مع اغلاق التداول يوم أمس الجمعة، مع ارتفاع قوة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأميركية مع تبني الاحتياطي الفدرالي موقفاً أكثر تشدداً بهدف كبح التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1644.04 دولاراً للأونصة، بعدما نزل بنحو 1.8%إلى 1640.20 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% لتهبط عند التسوية إلى 1655.60 دولاراً للأونصة.

ويتجه الذهب لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8%.

وقفز الدولار إلى مستوى مرتفع جديد هو الأعلى خلال عقدين أمام العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ نيسان 2010.

ورفع عدد من البنوك المركزية أسعار الفائدة، مقتفية أثر الفيدرالي الأميركي الذي رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

ورغم أنه يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي عائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 4.1% إلى 18.84 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاديوم 4.8% إلى 2065.29 دولاراً، كما تراجع البلاتين 4.8% إلى 857.46 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

related

الذهب يرتفع 1% بعد رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة

Date: 2022-05-05 06:33:15
الذهب يرتفع 1% بعد رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة

الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين بعد تعهد المركزي الأمريكي

Date: 2021-03-18 07:46:52
الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين بعد تعهد المركزي الأمريكي

الذهب ينخفض تحت ضغط عوائد السندات المرتفعة

Date: 2022-06-09 06:08:15
الذهب ينخفض تحت ضغط عوائد السندات المرتفعة

الذهب يتجه نحو أسوأ أسبوع في 15 شهرا

Date: 2021-06-18 07:24:25
الذهب يتجه نحو أسوأ أسبوع في 15 شهرا

صعود الذهب بعد انحسار مخاوف رفع الفائدة الأمريكية

Date: 2022-07-28 05:05:52
صعود الذهب بعد انحسار مخاوف رفع الفائدة الأمريكية

استقرار بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-05 10:18:38
استقرار بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بعد تراجع لثلاث جلسات

Date: 2022-08-18 06:46:34
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بعد تراجع لثلاث جلسات

الذهب يتراجع بفعل بيانات تضخم أمريكية

Date: 2022-01-12 07:14:32
الذهب يتراجع بفعل بيانات تضخم أمريكية