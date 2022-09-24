الذهب يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب لأكثر من 1.5% إلى أدنى مستوى منذ نيسان 2020 مع اغلاق التداول يوم أمس الجمعة، مع ارتفاع قوة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأميركية مع تبني الاحتياطي الفدرالي موقفاً أكثر تشدداً بهدف كبح التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1644.04 دولاراً للأونصة، بعدما نزل بنحو 1.8%إلى 1640.20 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% لتهبط عند التسوية إلى 1655.60 دولاراً للأونصة.

ويتجه الذهب لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8%.

وقفز الدولار إلى مستوى مرتفع جديد هو الأعلى خلال عقدين أمام العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ نيسان 2010.

ورفع عدد من البنوك المركزية أسعار الفائدة، مقتفية أثر الفيدرالي الأميركي الذي رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

ورغم أنه يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي عائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 4.1% إلى 18.84 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاديوم 4.8% إلى 2065.29 دولاراً، كما تراجع البلاتين 4.8% إلى 857.46 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.