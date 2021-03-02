الذهب يهبط لأقل مستوى في أكثر من 8 أشهر بفعل قوة الدولار

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الذهب لأقل مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر يوم الثلاثاء إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الامريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1717.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت غرينتش، بعدما هوى لأقل مستوى منذ 15 يونيو حزيران عند 1706.70 دولارات في وقت سابق من الجلسة. ونزل الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة الي 1716.10 دولارا.
ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في عام الذي بلغته في الأسبوع الماضي ولكن تظل مرتفعة بينما استقر مؤشر الدولار قرب ذروة أربعة أسابيع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2 بالمئة إلى 26.15 دولارا للأوقية وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.
وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2346.67 دولارا، وخسر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1174.50 دولارا.