الذهب يهبط لأقل مستوى في أكثر من 8 أشهر بفعل قوة الدولار

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الذهب لأقل مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر يوم الثلاثاء إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الامريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1717.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت غرينتش، بعدما هوى لأقل مستوى منذ 15 يونيو حزيران عند 1706.70 دولارات في وقت سابق من الجلسة. ونزل الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة الي 1716.10 دولارا.

ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في عام الذي بلغته في الأسبوع الماضي ولكن تظل مرتفعة بينما استقر مؤشر الدولار قرب ذروة أربعة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2 بالمئة إلى 26.15 دولارا للأوقية وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.

وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2346.67 دولارا، وخسر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1174.50 دولارا.